Calling all gamers! Don’t miss #Gamers8, the WORLD’S LARGEST gaming and esports festival for 8 weeks this summer in Riyadh .



A staggering prize is up for grabs.



Follow @Gamers8GG for more information. #VisitSaudi #Riyadh #Esports #Gaming pic.twitter.com/84H86f0DNr — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 23, 2023

non è solo il volto del calcio in. Il campione portoghese ex Juventus e Real Madrid, oggi all', è il testimonial d'eccezione per il, il più grande festival al mondo di esports e gaming che si svolge a Riyadh dal 6 luglio al 31 agosto e ha ospitato, tra le altre manifestazioni, le finali deidi(FIFAe Club World Cup, FIFAe Nations Cup, FIFAe World Cup).Il festival Gamers8 è promosso dal fondo sovrano dell'Arabia Saudita), già proprietario del, che attraverso ilha acquisitoper un totale di. Investimenti pesanti nel settore, testimoniati anche dalcomplessivo del Gamers8:, il triplo rispetto all'edizione del 2022. E non finisce qui: il Savvi Games Group, a febbraio, ha annunciato un investimento da, un operatore cinese di tornei mobile, mentre recentemente il connubio ESL – Faceit ha acquisito la società di tecnologia e infrastrutture, includendo nell’operazione anche il servizio di produzione broadcast