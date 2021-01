#CristianoRonaldo e la compagna Georgina tra ieri e oggi si sono concessi una puntata a #Courmayeur. Il portoghese stamattina ha fatto un giro in motoslitta coccolato da una leggera nevicata. Il fuoriclasse, nonostante non sia stato convocato per #JuveSpal, è tornato già a Torino pic.twitter.com/z4AsnzVxtk — Juve Passion 1897 (@juve_passion20) January 27, 2021

, insieme all'attaccante portoghese della Juventus (non convocato per la partita di stasera con la Spal in Coppa Italia), è stata in montagna. Che ha cenato e passato la notte in un hotel della zona, ufficialmente chiuso. In mattinata CR7 e Georgina hanno fatto un giro in motoslitta per poi tornare a casa a Torino e festeggiare con i figli.