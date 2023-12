Cristiano Ronaldo ieri sera ha vinto il suo duello personale fra ex Palloni d'Oro del Real Madrid. Nel campionato saudita, il suo Al-Nassr ha battuto per 5-2 l'Al-Ittihad di Karim Benzema. E il fuoriclasse portoghese ha segnato una doppietta su calcio di rigore.



Due gol che consentono a CR7 di essere, a quattro giorni dalla fine dell'anno e con poche probabilità di essere superato, il miglior marcatore al mondo nell'anno solare 2023 con la bellezza di 53 gol tra club e nazionale. Dietro a Ronaldo infatti ci sono Kane e Mbappé (a quota 52, ma entrambi non scenderanno più in campo in questo anno solare) e Haaland (a 50 gol, con il Manchester City impegnato stasera contro l'Everton e sabato contro lo Sheffield e quindi potenzialmente ancora in grado di superare Cristiano).



