Cristiano Ronaldo infortunato, l'Al-Nassr annulla le due amichevoli in Cina

. Il curioso episodio riguarda l'asso portoghese, il cui infortunio ha stravolto i piani dell'- L'Al-Nassr infatti ha deciso di rinviare a data da destinarsi le due amichevoli che avrebbe dovuto disputare in Cina: domani contro lo(24 gennaio) e domenica contr lo(28 gennaio). Il motivo?, attrazione principale offerta dal club saudita nella tournée cinese: i biglietti erano andati esauriti in pochi minuti, la maggior parte degli appassionati accorsi per vedere CR7. Lo spostamento dei due match eviterà problemi di ordine pubblico che sarebbero stati creati dall'assenza all'ultimo momento dell'ex giocatore di Real Madrid e Juventus.- A spiegare il motivo dell'assenza è stato proprio Ronaldo in conferenza stampa, rammaricandosi non poter giocare: "Come sapete nel calcio ci sono cose che non puoi controllare. In 22 anni non ho avuto molti infortuni, quindi sono molto triste perché io e l'Al-Nassr siamo venuti per goderci questa tournée. Sono stato molte volte in Cina, la prima volta nel 2003 o 2004. Mi sento a casa qui, mi sento come se fosse la mia seconda casa".- All'orizzonte c'è anche l'amichevole di super lusso con l'di, in programma giovedì 1 febbraio alle 19 italiane.- L'Al-Nassr ha diramato sui social un comunicato in cui annuncia il rinvio delle partite, confermando di voler offrire ai tifosi cinesi uno spettacolo al quale partecipi anche Cristiano Ronaldo.