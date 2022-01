Come riferisce Sport, l'agente Jorge Mendes, che è in buonissimi rapporti con il presidente blaugrana Joan Laporta, starebbe pensando di proporre il suo assistito più famoso, Cristiano Ronaldo, al Barcellona. Secondo il quotidiano, CR7 non sarebbe felice al Manchester United e l'arrivo di Ralf Rangnick non ha migliorato di certo le cose. Difficile pensare però a come le casse del Barça potrebbero permettersi CR7, per cui l'ipotesi di Sport, che vi riportiamo, appare alquanto improbabile.