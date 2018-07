Non c'è solo da considerare un ingaggio da 60 milioni lordi all'anno per 4 anni, oppure 100/120 milioni di cartellino. Cristiano Ronaldo porta con sé altre spese accessorie che la Juventus ha già messo in conto: dovesse riuscire a realizzare il colpo del secolo, infatti, Andrea Agnelli sa bene come andrebbe messa a bilancio anche una commissione importante per l'agente Jorge Mendes, sia come procuratore di CR7 che come intermediario che sta portando avanti l'operazione.



I DETTAGLI - Se il Real Madrid dovesse accettare di vendere Ronaldo andando ad accontentarlo, la Juventus dovrebbe sborsare una cifra non inferiore ai 10 milioni di euro solo per Mendes. Una 'tassa' quasi obbligata perché rappresenta il 10% del costo del trasferimento, può essere anche leggermente superiore ed è ancora da fissare nel dettaglio. Ma di certo, Mendes si muove solo per fiumi di milioni e la Juve è disposta anche a questa follia economica pur di avere Cristiano Ronaldo. Un'eccezione, in tutto e per tutto.