Cristiano Ronaldo alla Roma? II tam tam si rincorre da tempo nella città in preda alla spazzatura e alle fiamme dei roghi estivi e non cessa anche se si è vicini al ritrovo pre-campionato.Secondo Milano-Finanza la trattativa per portare il fuoriclasse portoghese nel club allenato da Mourinho sarebbe ancora in corso. Il contratto di Ronaldo prevede un sacco di clausole legate alle royalties che il giocatore prende sulla vendita di magliette e sui tanti diritti di immagine e sponsorizzazioni. Quindi in teoria sarebbe anche possibile chiudere un accordo, raccontano le fonti, visto che per la Roma si tratterebbe di pagaie solo lo stipendio. Il problema è capire se Cristiano Ronaldo, di fatto a fine carriera e rifiutato da parecchi super club che faranno la Champions League, dopo il suo addio al Manchester United, possa accettare di guadagnare in una squadra con meno seguito globale. Di certo Mourinho e i Friedkin, conclude la fonte, ci proveranno «fino alla fine»