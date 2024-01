Cristiano Ronaldo: 'L'Arabia Saudita sarà nei top 3 campionati al Mondo, siamo già meglio della Ligue 1"

Redazione CM

Cristiano Ronaldo, attaccante portoghese dell’Al-Nassr, dal palco dei Dubai Globe Soccer Awards 2023, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni riguardanti la sua eccezionale stagione, conclusa come miglior marcatore di tutto l’anno solare con 54 gol in 59 partite, risultato che gli ha permesso di vincere il Maradona Award.



MANCHESTER CITY – “Il City è stato incredibile, congratulazioni alla oro stagione. Tutti i giocatori, il mister, incredibili. Finalmente hanno vinto la Champions League, probabilmente la meritavano anche due anni fa. È una gioia pe r gli occhi vederli giocare”.



CHAMPIONS – “Il City può rivincerla quest’anno. Favorite? Man City, Real Madrid, Bayern Monaco…”



AL-NASSR – “Sono molto felice qui, è stata una grande mossa. L’Arabia Saudita è un movimento che sta crescendo, ci vorrà molto tempo… Passo dopo passo arriveranno al massimo livello. Penso che l’Arabia Saudita sarà una delle top 3 leghe al Mondo. Il popolo saudita ne sarà orgoglioso”.



SAUDI PRO LEAGUE – “Il campionato non è inferiore alla Ligue 1, anzi è maggiormente competitiva. Lo posso dire dopo un anno che sono qui, siamo meglio del campionato francese”.



STAGIONE – “Sono stato il miglior marcatore della stagione, immagina battere giovani animali come Haaland… Sono orgoglioso. E avrò 39 anni a breve! Mi piace quando le persone dubitano di me e poi riesco ad arrivare al successo. Le critiche non mi interessano”.