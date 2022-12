Cristiano Ronaldo non ha minacciato di lasciare il ritiro del Portogallo. È arrivata la smentita ufficiale da parte del federcalcio portoghese che, attraverso un comunicato, ha dichiarato: “Un comunicato stampa rilasciato giovedì mostra che Cristiano Ronaldo ha minacciato di lasciare la squadra nazionale durante una conversazione con Fernando Santos, selezionatore nazionale. La FPF chiarisce che in nessun momento il capitano della Nazionale, Cristiano Ronaldo, ha minacciato di lasciare la nazionale durante lo stage in Qatar. Cristiano Ronaldo fornisce ogni giorno un apporto unico alla Nazionale ed al Paese. Cristiano Ronaldo deve essere rispettato e questo attesta l'indiscutibile impegno nei confronti della Nazionale. In effetti, il livello di professionalità è stato dimostrato ancora una volta - se necessario - nella vittoria contro la Svizzera negli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2022. La Nazionale - giocatori, allenatori e struttura FPF - è, fin dal primo giorno, pienamente impegnata ed entusiasta nella costruzione di quella che, per il paese, vuole essere la migliore partecipazione di sempre del Portogallo in una Coppa del Mondo”.