Sembra incredibile ma in casa Sporting Lisbona stanno pensando di rinominare il proprio stadio casalingo, l'Alvalade, dandogli il nome di un giocatore ancora in attività. Chi? La stella più importante uscita dal proprio settore giovanile, il cinque volte pallone d’Oro e attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, che per tutti in società è ancora un esempio unico.



Come riportato da Tuttosport che ha ripreso le parole del presidente dello Sporting: "E’ un’ipotesi che non accantoniamo e della quale ovviamente saremmo molto orgogliosi".



L’auspicio del club e di molti tifosi è quello di utilizzare non il nome completo di Cristiano Ronaldo, bensì il suo marchio: CR7, magari attraverso una sponsorizzazione. Stando a quanto filtra negli ambienti lusitani, infatti, il progetto più quotato sarebbe quello di aggiungere CR7 all’attuale nome: le ipotesi più accreditate? L’Alvalade-CR7 Stadium e la CR7-Alvalade Arena.