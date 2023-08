Cristiano Ronaldo, secondo le leggi del mondo arabo, ha commesso reato di proselitismo facendosi il segno della croce dopo il gol su rigore che ha lanciato l'Al Nassr verso la finale dell'Arab Champions Cup, la Champions mediorientale. Il fuoriclasse portoghese, prima del consueto balzo con "SIUM" annesso, si è segnato e ha scatenato l'indignazione dei tifosi, molto probabilmente non rendendosi conto di quel che ha provocato.



COME MAI? - In Arabia Saudita è vietata l’espressione pubblica della fede cristiana. In sostanza, nel Paese saudita i non musulmani non sono autorizzati a pregare in pubblico ed è vietato loro anche la promozione o l’esposizione di oggetti religione, come libri, o altri simboli, come ad esempio il crocifisso. Ci sono precedenti e dichiarazioni che confermano la serietà di questa legge, ma a CR7 non succederà nulla: troppo grande la sua influenza ed importanza per il movimento, verrà fatto uno strappo alla regola.