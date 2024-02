Cristiano Ronaldo nella storia del calcio: 1000 partite disputate nei club, tutta la classifica

GS

Cristiano Ronaldo continua a scrivere la storia del calcio. Nel corso della sfida odierna, valida per l’Asian Champions League, l’eterno fuoriclasse portoghese ha disputato la sua partita numero 1000 della sua carriera (dato riguardante esclusivamente i match per club), segnando anche la rete decisiva che ha permesso all’Al-Nassr di sconfiggere un’altra formazione saudita, l’Al Feiha, con il risultato di 1-0. CR7 raggiunge così un ristrettissimo cerchio di giocatori che in carriera, escludendo le nazionali, sono riuscite a tagliare il traguardo delle 1000 presenze.



