. A, per festeggiare il capodanno e per il Globe Soccer Awards che si terrà in giornata, il fuoriclasse dellariesce a trasformare ogni cosa in una sorta di allenamento, meglio se con un pizzico di competizione. In lizza per vincere il premio come miglior calciatore della passata stagione consi è dedicato a una corsa nel deserto, di sera, insieme ad altri tre amici e Cristiano Junior. Vacanze? Poche. Allenamento? Tantissimo.