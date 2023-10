Il fuoriclasse dell'Al-Nassr Cristiano Ronaldo ha parlato nuovamente del suo futuro, facendo tremare i suoi tifosi. Il portoghese non ha escluso un possibile ritiro e ha affermato di voler rivelare il suo futuro nel 2025, quando il suo contratto scadrà. Il mondiale del 2026 potrebbe, quindi, non godere di uno dei più grandi campioni della storia del calcio.



LE PAROLE - "Continuerò a giocare questa stagione e la prossima come ho sempre fatto con il massimo impegno. Poi cercherò di capire i segnali del mio corpo per vedere se posso continuare oppure no. Ho 38 anni e continuo a dare una mano ed essere utile alla squadra e questo mi rende felice. Devo essere grato per questo. È stato grazie al mio duro lavoro che ho raggiunto il livello più alto e senza la mia squadra, nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile".