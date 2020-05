Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? Così Giorgio Chiellini, difensore della Juve e della Nazionale, ha risposto alla domanda nell'autobiografia Io, Giorgio: "Non si può dire se sia più grande Ronaldo o Messi, sono diversi e incredibili. Del resto, meglio Federer o Nadal? Questione di gusti. Messi, come difensore, lo incroci molto meno, lui arriva già in movimento, per il contatto è tardi".