Cristiano Ronaldo o Leo Messi? L'eterna domanda che infiamma il calcio mondiale da più di un decennio tiene banco e l'ultimo ad esprimersi in questo senso è l'ex attaccante inglese Gary Lineker alla BBC: “I tifosi tendono a dividersi e scontrarsi su tutto, anche su Messi e Cristiano Ronaldo. Spesso la scelta dipende dalla squadra preferita. Chi tifa Barcellona dice che Messi è migliore, mentre chi tifa per il Real Madrid o la Juve parteggia per Cristiano Ronaldo. Ma se si parla di chi sia il migliore di sempre allora non ci dovrebbero essere dubbi. È Messi, non dovremmo nemmeno discutere secondo me. Secondo la mia opinione, non c’è partita”.