L'Al-Nassr si aggiudica l'Arab Club Champions Cup. Battuto in finale l'Al-Hilal di Koulibaly e Milinkovic-Savic, passato in vantaggio al 51' con la rete di di Michael su assist di Malcom. Sotto di un gol, la squadra di Brozovic resta anche in inferiorità numerica per l'espulsione di Al Amri al 71'.



CR7 RE - Ma quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Cristiano Ronaldo sale in cattedra e decide l'incontro segnando una doppietta: pareggio al 74' e gol del sorpasso all'8' minuto del primo tempo supplementare. Viene espulso anche l'allenatore Luis Castro, connazionale dell'attaccante portoghese ex Juventus, Real Madrid e Manchester United. Portato in trionfo dai suoi compagni di squadra.