Cristiano Ronaldo continua la sua scoperta dell'Italia. Il campione portoghese, protagonista di uno dei trasferimenti più clamorosi degli ultimi anni, sabato scorso ha assaggiato la Serie A nell'esordio contro il Chievo. Qualche giorno prima, insieme alla compagna Georgina Rodriguez e al figlio maggiore Cristiano Junior, era andato alla scoperta di uno dei luoghi più belli e romantici di tutta Italia: il lago di Como.



Il settimanale Chi, in edicola domani, pubblica alcuni scatti del soggiorno di CR7 in riva al Lario, tra l'hotel Villa d'Este, il ristorante di Villa Serbelloni e qualche giro in barca testimoniato dalle foto postate da Georgina su Instagram. Una breve vacanza all'insegna della riservatezza: Ronaldo è arrivato in elicottero e ha girato sempre circondato dal suo staff, compresi diversi uomini della sicurezza.