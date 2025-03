Cristiano Ronaldo rischia 100 frustate in Iran, l'Al Nassr chiede di giocare in campo neutro: perché e cosa è successo

Getty Images

, alla fine si parla sempre del fuoriclasse portoghese. La sua popolarità in Arabia Saudita – e in tutto il Medio Oriente – sta toccando vette storiche, mentre continua a trascinare l’Al Nassr dove, in stagione, fra tutte le competizioni, ha già siglato 25 reti in 30 presenze complessive. Ma l’ultima notizia che arriva, riportata da Il Corriere della Sera, è di quelle su cui riflettere., infatti,– compagine iraniana –: “A causa della brutta esperienza di Ronaldo a Teheran l’anno scorso (i tifosi presero d'assalto l'hotel della squadra, ndr), la partita dovrebbe essere giocata in campo neutro”. Ma non solo:

Nel settembre 2023, l’Al Nassr fu ospite di una società di Teheran (il Persepolis, ndr). Durante tale trasferta,, artista iraniana disabile di 34 anni rimasta paralizzata per l’85% del proprio corpo. Fatemeh è famosa per saper dipingere attraverso l’utilizzo dei propri arti inferiori.

Secondo quanto riportato dal portale Varzesh3,. L’Esteghlal ha reso noto che sono state prese misure per garantire un piacevole soggiorno a Teheran sia all’Al Nassr che a Ronaldo.