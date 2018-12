Cristiano Ronaldo risponde alle domande scritte dai bambini a Tuttosport. Il campione portoghese della Juventus racconta: "Bambini, per me siete speciali, vi guardo sempre con occhi diversi. Volete sapere se mangio le merendine? Io cerco di mangiare sempre sano: è molto importante per me. Poi ogni tanto devi toglierti qualche sfizio. Cerco generalmente di evitare dolci e alcolici. Ma i dolci ogni tanto me li concedo per staccare un po’ a livello di testa. Nella routine ci sono tre cose molto importanti: dormire bene, mangiare bene e allenarsi bene. Sì, sono le tre cose principali per un giocatore. Se tu non alleni con costanza tiri, velocità e dribbling, peggiori".



"Sono molto felice di essere qui. I tifosi sono davvero straordinari. Il club è ottimo, l’organizzazione è al top, i calciatori molto buoni: umili, lavorano sodo. Insomma, la mia prima impressione è: fantastico. Torino è molto carina, molto cool. Ovviamente è parecchio differente rispetto a Madrid: più piccola, ma mi piace".