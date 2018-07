Cristiano Ronaldo starebbe negoziando con Facebook Watch un docu-reality, per 10 milioni di dollari. Secondo il magazine, CR7 starebbe negoziando con il comparto televisivo del social network per portare online una propria produzione, che sarebbe un docu-reality in tredici episodi simile a quello assegnato a Tom Brady, stella del football NFL.



Il docu-reality, al momento senza titolo, dovrebbe permettere a Cristiano Ronaldo (120 milioni di 'amici' su Facebook) di implementare la propria carriera televisiva, affiancando all’attività di produttore quella di protagonista. Il fenomeno portoghese, infatti, ha già apposto la propria firma ad una serie tv sul calcio femminile.