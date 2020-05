In attesa di tornare in campo con la sua Juventus e provare ad essere decisivo in questo anomalo finale di stagione, Cristiano Ronaldo fa parlare di sè anche per il suo contributo nella lotta al coronavirus. Dopo gli aiuti economici alle strutture ospedaliere in Portogallo per fronteggiare l'avanzata del Covid-19, CR7 ha manifestato la sua vicinanza anche al club di terza serie dell'Olhanense, nel quale nel passato recente si sono avvicendati molti protagonisti del calcio italiano.



UN MILIONE AI DILETTANTI - "Si è dimostrato sempre solidale con il calcio dei dilettanti o degli amatori, durante l’emergenza ha stanziato 1 milione di euro per queste categorie e aiutare club e calciatori di questa categoria. È un simbolo delle proteste dei calciatori, questa richiesta di rivolgersi a lui oltre che il mediatismo segue anche questa logica", ha dichiarato il presidente Andrea Papadia a gianlucadimarzio.com.



A causa dello stop dei campionati e della promozione nella seconda serie di altre squadre, un provvedimento ritenuto illegittimo, l'Olhanense ha pensato di scrivere una lettere a Cristiano Ronaldo per sensibilizzarlo sulla battaglia che stanno combattendo. Una battaglia di sopravvivenza anche dal punto di vista economico per una società che rischia pesanti ripercussioni dopo le decisioni prese dalle istituzioni portoghesi.