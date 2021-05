La solitudine di Cristiano Ronaldo: i gol non bastano per essere leader. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'attaccante portoghese della Juventus giocherà titolare anche stasera sul campo del Sassuolo, ma nello spogliatoio bianconero nessuno gradisce le libertà che gli vengono concesse.



Ciò che è successo il giorno dopo la sconfitta con il Milan ha aumentato la distanza tra lui e il resto del gruppo: i giocatori sono rimasti sorpresi e delusi nel vedere le foto di CR7 a Maranello con Agnelli ed Elkann. S’aspettavano di trovarlo al campo per il solito lavoro di scarico post partita, invece il portoghese ha usufruito di un giorno di riposo straordinario per mantenere fede a un impegno già programmato: andare a comprare una Ferrari.



Supportato dal club, che non ha avuto da ridire nella sua gita (giudicata invece inopportuna da molti tifosi) ma ormai praticamente abbandonato dai compagni, che con il passare del tempo hanno cominciato a digerire sempre più a fatica le libertà che gli vengono concesse. Cristiano segue un programma personalizzato che non sempre coincide con quello della squadra.



I rimbrotti continui ai compagni, così come gli sbuffi quando non gli arriva il pallone, sono il manifesto più evidente della sua voglia di scappare via, in una squadra che lo serva di più e meglio, più ad altezza Ronaldo. Senza Champions difficilmente resterà, ma non sarà facile trovare una squadra disposta ad accontentarlo (ha uno stipendio di 31 milioni).