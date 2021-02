Il futuro di Cristiano Ronaldo è lontano da Torino. La previsione, avallata da rumors sempre più insistenti, arriva dai betting analyst, che danno l’addio di CR7 nella prossima sessione di mercato a 1,65, quota piuttosto bassa e comunque inferiore a quella della permanenza, offerta a 2,10. Ronaldo, alla terza stagione in bianconero, continua intanto a segnare a ritmi serrati: in campionato ha siglato 18 gol in 19 presenze, è a +1 su Lukaku ed è il favorito assieme al belga per aggiudicarsi il titolo di capocannoniere della Serie A: entrambi si attestano su una quota di 2,00.