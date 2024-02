Cristiano Ronaldo squalificato: una giornata per il gestaccio ai tifosi dell'Al Shabab

Redazione CM

Il giudice sportivo della Saudi Pro League ha calato la sua mannaia, anche se leggera, su Cristiano Ronaldo. La sanzione era attesissima in Arabia Saudita dove l'ex stella di Juventus, Real Madrid e Manchester United si era reso colpevole di un gestaggio osceno (portandosi le mani sulle parti intime ndr.) rivolto ai tifosi dell'Al Shabab in occasione della partita di campionato disputatasi domenica scorsa.



LA SENTENZA - CR7 è stato infatti sanzionato con una singola giornata di squalifica e una multa di 10000 riyal sauditi. Salterà la partita di oggi contro l'Al Hazm e, inoltre, dovrà anche pagare 20000 riyal sauditi anche all'Al Shabab per il costo del ricorso presentato al giudice.



LA REAZIONE DI RONALDO - Ma perché Ronaldo si è reso colpevole di un'estultanza così provocatoria? L'episodio si è verificato domenica scorsa dopo che il fuoriclasse portoghese ha segnato il suo gol (partita vinta 3-2 con doppietta di Talisc). Durante tutta la partita e, in particolare, durante l'esultanza di CR7, tutto lo stadio lo ha provocato al grido "Messi, Messi". Ronaldo ha quindi portato la mano all'orecchio dopo il gol e poi compiuto il gestaccio osceno nei confronti di tutto lo stadio.