È di queste ore la clamorosa news, arrivata direttamente dalla Spagna, che Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare il Manchester United a fine stagione per trasferirsi al Barcellona. Il bookmaker inglese Stanleybet ha già quotato quali potrebbero essere le destinazioni più probabili per CR7 dal 1° settembre 2022. Secondo i bookie di Liverpool l’approdo più gettonato è al Paris Saint-Germain, bancato a 5.00, seguito da un ritorno al Real Madrid di Ancelotti, dato a 6.00. Il trasferimento in casa blaugrana è invece a 8.00 sulla lavagna di Stanleybet che poi vede una nostalgica rimpatriata allo Sporting Lisbona a 13.00. A 15.00 c’è il passaggio all’Inter Miami mentre a 20.00 appaiate Bayern Monaco e Los Angeles Galaxy. L’opzione più probabile è tuttavia la permanenza al Manchester United, data a 1.30, mentre la soluzione “altro” è in quota a 5.00.