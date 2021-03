Cristiano Ronaldo supera Pelè, come ammesso dallo stesso brasiliano. A seguito di questo nuovo primato, CR7 ha pubblicato un lungo post su Instagram: "Nelle ultime settimana sono state diffuse notizie per cui sarei stato il miglior realizzatore nella storia del calcio, avendo sorpassato i 757 gol ufficiali di Pelè. Nonostante sia grato per questo, è tempo di spiegarvi perché non avevo mai riconosciuto questo primato finora. A Edson Arantes do Nascimiento va tutta la mia incondizionata e perpetua ammirazione, così come quella che ho per il calcio di metà Ventesimo secolo, tanto da farmi considerare il suo record a 767 gol, visti i 9 gol che ha segnato nella squadra dello stato di San Paolo, così come quello messo a segno quando era nella squadra dei militari del Brasile. Il mondo è cambiato da allora, così come il calcio, ma questo non significa che bisogna piegare la storia ai nostri interessi. Oggi ho raggiunto il 770esimo gol nella mia carriera da professionista, e le mie prime parole vanno dritte a Pelè. Non c'è alcun giocatore al mondo che non sia cresciuto ascoltando le storie sulle sue partite, i suoi gol e i suoi traguardi: io non faccio eccezione. Per questa ragione sono pervaso dalla gioia e dall'orgoglio di riconoscere che ho raggiunto il titolo di miglior marcatore del mondo, superando il suo record: qualcosa che non avrei mai potuto neanche sognare quando ero un ragazzo a Madeira. Grazie a tutti quelli che hanno preso parte con me a questa emozionante avventura. Ai miei compagni, agli avversari e ai tifosi di ogni partita in questo mondo ma, soprattutto, alla mia famiglia e agli amici stretti: credetemi quando dico che non avrei mai potuto farcela senza di voi. Ora non vedo l'ora di affrontare le prossime partite e sfide, i prossimi record e trofei! Credetemi, questa storia è lontana dal concludersi. Il futuro è domani, e c'è ancora tanto da vincere sia con la Juve che col Portogallo!".