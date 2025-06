Cristiano Ronaldo: "Tante richieste, ma non sarò al Mondiale per Club. Io e Messi insieme? Difficile, ma non si sa mai"

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Guarda tutte le partite del Mondiale per Club FIFA gratis su DAZN Scopri le migliori offerte



FUTURO - "Ho avuto offerte per giocare il Mondiale per Club, ma è quasi deciso che non parteciperò, nonostante i numerosi inviti e proposte ricevuti. Ci sono state chiacchierate e contatti... Ma bisogna riflettere sul breve, medio e lungo termine. Mi sto godendo il momento, magari domani mi sveglio e dico che non ho più voglia di giocare ma in questo momento non è così. Mi aspetta una finale, ho segnato, me la sto godendo... poi vediamo cosa succederà". Ma bisogna riflettere sul breve, medio e lungo termine. Mi sto godendo il momento, magari domani mi sveglio e dico che non ho più voglia di giocare ma in questo momento non è così. Mi aspetta una finale, ho segnato, me la sto godendo... poi vediamo cosa succederà".

L'attaccante portoghese, che ha un contratto con l'Al-Nassr, che non è nelle 32 partecipanti fino al 30 giugno 2025, ha comunicato, nella conferenza stampa di vigilia della finale di Nations League contro la Spagna, di



MESSI - "Ho un affetto speciale per l'Argentina, mia moglie è di questa nazionalità. Mi hanno offerto di giocare mondiale per club con squadre argentine. Provo affetto per Messi: siamo stati sotto i riflettori per 15 anni, agli inizi gli facevo da traduttore quando gli parlavano in inglese. Giocare insieme un giorno? Difficile ma non si sa mai".

YAMAL - "Sta facendo le cose molto bene. È aiutato tanto da club e nazionale. Ha qualità molto grandi, deve crescere tranquillamente senza tanta pressione. Il talento non gli manca."Esonero? Se arrivi in finale è strano essere messi in discussione. Siamo molto felici del suo lavoro, si è integrato molto bene imparando anche la lingua. Per me contano i risultati, e questi sono molto positivi".

Nelle ultime settimane si era parlato molto di un possibile cambio di maglia per Cristiano Ronaldo, con offerte da diverse squadre, tra cui il Botafogo. La smentita del portoghese fa, tuttavia, pensare che