Cristiano Ronaldo verso l'addio all'Al-Nassr: "Capitolo finito". Può giocare al Mondiale per Club

AFP via Getty Images

Si chiude come peggio non poteva l'annata della società di Riyadh, che nella 34esima e ultima giornata della Saudi Pro League perde 3-2 in casa dell'. Nonostante il solito Ronaldo, che ha aperto le marcature dell'incontro con un goal valso la seconda Scarpa d'Oro consecutiva nel campionato saudita.

- L'Al-Nassr è passato in vantaggio due volte nel corso della gara in casa dell'Al-Fateh, prima con CR7 al 42' e poi con Sadio Mané al 75', ma altrettante volte è stato ripreso prima da Varas e poi da Vatna. Per poi capitolare al 96', con la rete di Machado in pieno recupero.Game over e classifica amara, perché la squadra di Pioli ha chiuso così al terzo posto alle spalle dell'Al-Ittihad (vincitore della Saudi Pro League) e dell'Al-Hilal. Un piazzamento che non ha consentito di qualificarsi alla prossima Champions asiatica, un risultato disastroso per il club.

- Sul banco degli imputati sono finiti tutti. Giocatori, tra cuiche ha fine partita non ha risparmiato una stilettata ai tifosi ("I fan dell'Al-Nassr non ci hanno supportati, i giocatori non possono fare tutto da soli"). Nel mirino della critica è finito soprattuttoPioli. Il tecnico a fine partita ha commentato in conferenza stampa: "Abbiamo cominciato bene nel primo tempo e creato diverse occasioni, ma non abbiamo segnato. L'Al-Fateh è stato più bravo a sfruttare le occasioni e ha segnato tre goal. L'Al-Nassr è un grande club. Sono sicuro che la prossima stagione sarà migliore. I tifosi saranno felici la prossima stagione". Per poi lasciarsi andare a una critica: "All'Al-Nassr manca organizzazione amministrativa. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno per vincere partite". I tifosi criticano duramente Pioli sui social e restano i dubbi sul suo futuro, l'ex allenatore del Milan d'altronde da settimane è al centro di vari rumors su un possibile ritorno in Italia con gli accostamenti a, come alternativa ad Allegri per il dopo-Conte.

- Nubi ancora più dense su, che ha segnato il suo 25esimo goal in questo campionato vincendo la seconda Scarpa d'Oro consecutiva della Saudi Pro League.. Quella contro l'Al-Fateh però potrebbe essere stata l'ultima marcatura con l'Al-Nassr, perché salgono le quotazioni di un suo addio visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e il rinnovo ormai bloccato. Ad alimentare le voci è lo stesso CR7 con un messaggio criptico sui social: "".

Un messaggio breve, ma che. Ma dove può andare il portoghese qualora arrivi effettivamente l'ufficiale separazione con il club saudita?- Il post sui social ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi delle squadre di mezza Europa e non solo, tutti a invocare l'arrivo di CR7 nella loro squadra. E non solo tifosi, perché anche le istituzioni del pallone "fanno il tifo" per un trasferimento, in una squadra che gli possa permettere di giocare nel Mondiale per Club., presidente della, ha parlato apertamente della questione: "". Ma di quali club si tratterebbe?

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Secondo Marca, due sarebbero in particolare le società sulle tracce del portoghese: i marocchini del, inserito nel girone della Juventus, e i brasiliani del. Niente di certo per ora e resistono anche altre possibilità, come quella di trasferirsi in un altro club saudita o raggiungere Sergio Ramos aidi, in Messico: nei prossimi giorni arriveranno informazioni ufficiali.