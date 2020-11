Non solo Italia-Estonia nella serata riservata alle amichevoli, con molte delle principali nazionali europee in campo. Cristiano Ronaldo (foto Ansa) partecipa alla festa del gol del Portogallo (7-0) contro Andorra, trovando la rete numero 102 in nazionale (a -7 dalla leggenda Ali Daei) e raggiungendo Ferenc Puscas nella classifica dei cannonieri all-time al quarto posto, a quota 746.



Finisce in parità tra Olanda e Spagna (Van de Beek risponde a Canales, su assist di Morata), mentre la Germania regola la Repubblica Ceca col gol di Waldschmidt. La Polonia, prossima avversaria dell'Italia in Nations League, supera per 2-0 l'Ucraina (segna pure Piatek), mentre il Belgio orfano di Lukaku ringrazia la doppietta di Batshuayi, con la quale ribalta la Svizzera. Spettacolare 3-3 tra Turchia e Croazia, mentre la sorpresa di serata è il ko dei campioni del mondo della Francia - tra i quali esordisce Marcus Thuram - per mano della Finlandia (0-2).