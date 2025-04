Cristiano Ronaldo vuole comprare il Valencia? Cosa c'è di vero, le condizioni e con quale partnership

Getty Images

Nell'ultimo mese è riemersa una voce che di tanto in tanto viene alla luce:. Come riporta El Mundo Deportivo, la relazione tra il fuoriclasse portoghese e il proprietario Peter Lim è servita da base per queste teorie, ma né il giocatore né il suo entourage hanno rilasciato dichiarazioni in merito. Il quotidiano spagnolo ricorda che Peter Lim, prima di nominare suo figlio il nuovo presidente dell'ente, ha assicurato in un comunicato ai giornali di Singapore che il club non è in vendita.Nel frattempo, il Valencia giocherà questo fine settimana contro il Real Madrid al Bernabéu e resta concentrato sulla permanenza in Prima Divisione.Non c'è modo di saperlo, riferisce El Mundo Deportivo.

Queste voci nate dai media e dai portali digitali sono state alimentate e amplificate sui social network come Twitter o TikTok. Spiegano che, in particolare del, o di un fondo di investimento della stessa nazionalità.. Nella capitale del Turia non sono stati compresi gli ultimi movimenti di Peter Lim con un'insolita spesa di denaro per licenziare Rubén Baraja, ingaggiare Carlos Corberán e rinforzare la squadra - nonostante si tratti di giocatori in prestito -, ma nei media valenciani non si è mai parlato di un possibile acquisto dell'ex giocatore del Real Madrid, anche

El Mundo Deportivo conclude sottolineando il fatto che sembra surreale e inverosimile che CR7 voglia acquisire un club indebitato e con uno stadio in rovina per il quale mancano ancora i finanziamenti per poter terminare la costruzione.nella sua rubrica bisettimanale su Mundo Deportivo. Redondo afferma che Cristiano sarà “il prossimo proprietario del Valencia se rimarrà in Prima Divisione”. È il primo giornalista spagnolo a parlare apertamente di questo argomento senza speculazioni, come notizia e non come voce.