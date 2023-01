Dopo l’esordio nel calcio saudita con doppietta nell’amichevole contro il PSG Cristiano Ronaldo debutta domenica nella Professional League nella sfida tra il suo Al-Nassr e l’Al Ettifaq. Non dovrebbero esserci problemi per i padroni di casa, offerti a 1,20 sul circuito contro l’11 del segno «2». Fissato a 5,70 il pareggio. Gli occhi di tifosi e addetti ai lavori saranno tutti per CR7 che vuole trovare ancora la via del gol, proposta a 1,85, quota che sale a 3,05 in caso sia lui a sbloccare il match. Da non sottovalutare anche una nuova doppietta, proprio come contro i transalpini, vista a 4,48, mentre si gioca addirittura a 18 il primo tris nel nuovo campionato.