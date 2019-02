Cristina Buccino in passato è stato spesso vicinissima al mondo del calcio. Modella, showgirl e anche attrice è stata una delle fiamme di Cristiano Ronaldo, le sono stati attribuiti flirt con Marco Borriello e per restare in tema un fidanzamento con l'agente Gabriele Giuffrida che nell'ultimo periodo è stato pizzicato con Belen Rodriguez.



La bellissima Cristina è seguitissima sui social network, complice un fisico letteralmente da urlo e, nonostante il clima rigido che ha investito negli ultimi giorni il nostro paese, ha reso incandescente il web con un post su instagram in cui ha postato una serie di foto in costume (e anche senza) da urlo accompagnate dalla scritta: "missing summer (mi manca l'estate)".