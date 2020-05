Cristina Buccino e Andrea Iannone insieme? I fan dei due avevano alimentato la fiammella della speranza nel corso di questa quarantena, ma dalla bellissima e verace modella originaria di Napoli è arrivata una forte chiusura.



In passato ha avuto flirt con Cristiano Ronaldo, con Marco Borriello, le è stato attribuito anche un flirt con il terzino della Roma Aleksandar Kolarov che l'ha fatta infuriare e ora è arrivata tramite un'intervista concessa a Vanity Fair la smentita anche per la relazione con il pilota Andrea Iannone: “In questi casi non c’è da rispondere, mi viene da ridere mi faccio una risata. La gente ne dice di ogni mi appioppano un fidanzato a settimana, quand’ero piccolina ne soffrivo di più ma adesso mi scivola addosso. Ero in compagnia di mia sorella".



E la quarantena di Cristina è stata incredibilmente salutare, come dimostrano le sue foto in costume che vi mostriamo nella nostra gallery.