Una foto che ritrae Cristina D'Avena insieme a Rocco Siffredi, icona dei porno attori, fa impazzire i fan della 54enne cantante. La D'Avena, famosa per aver cantato alcune fra le più note sigle di cartoni animati, ha incontrato Rocco a Capodanno, postando una foto sul suo profilo Instagram ufficiale, con questa frase come commento: "Puffa di qua... Puffa di là... Gli auguri con Rocco eccoli qua... Uno scoppiettante 2019 a tutti!". Apprezzata per la sua voce e la sua professionalità, Cristina vanta anche un numeroso seguito di fan che apprezzano la sua bellezza. Che dite, i loro sogni sono stati solleticati da questa foto?



