I tifosi della Juventus si ricorderanno di lei per la ormai datata relazione con Lapo Elkann, ma Cristina Saracino non ha dimenticato i colori bianconeri per cui fa il tifo. Anzi, la bellissima modella e influencer ha postato una nuova foto sui suoi profili social in cui sfoggia un fisico al top e un bikini sponsorizzato dal club bianconero. Pioggia di like e commenti, a Torino non dimenticano.