Sebastian Cristoforo, centrocampista uruguagio della Fiorentina, ha parlato direttamente dagli stati uniti ai microfoni di Radio Bruno:



“Ci stiamo allenando bene per cominciare al meglio, quella col Chivas è una partita importante. Poco a poco stiamo migliorando, ci conosciamo quasi tutti, e poi la squadra sta bene… Castrovilli non lo conoscevo ma l’ho visto benissimo. Si vede la voglia di tutti, credo che questa Fiorentina possa ben figurare.

Dal Chivas ci aspettiamo avversari forti, sono messicani e per loro è importante riuscire a vincere con noi; oltretutto, il loro campionato comincia prima (il 21) e sono avanti con la condizione.

Commisso? Noi giocatori non possiamo fare niente in questi casi, stiamo a vedere come va e quali cambi verranno operati.”