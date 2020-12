. Il negru pronunciato ieri dain Psg-Istanbul Basaksehir riapre una piaga, quella del razzismo, mai veramente chiusa nonostante i forti tentativi del calcio europeo. Lo stesso Coltescu, intanto, parla a Prosport, provando a difendersi: "Sto cercando solo di restare calmo. Non leggerò nessun sito o giornale in questi giorni. Chiunque mi conosce sa che non sono razzista! Almeno, questo spero".Argomento delicato, fatti da analizzare e chiarire con calma e certezza. Lo sta facendo la Uefa, che ha aperto un'indagine. Anche per questo, come annunciato tramite un comunicato, la Federazione rumena aspetta a prendere provvedimenti, ma ha denunciato l'episodio: "Ferma condanna verso ogni atto o azione a fondo razzista e xenofobo". La polemica non si ferma. In patria, l'ex arbitrolo attacca senza mezzi termini: "L'intera sua carriera è piena di momenti bui. Puoi avere talento, ma fosse solo per questo potrebbe dedicarsi ad altro come musica o ballo. A un arbitro è concesso fare errori, ma non c'è partita in cui lui non condizioni il risultato finale". Più cauto, invece, il commento di: "Onestamente, penso sia stato un evento sfortunato. Ha scelto la parola sbagliata in un momento importante. Mi dispiace che un nostro rumeno sia in uno scandalo così con connotazioni incredibili".Ma chi è Sebastian Coltescu? Nato a Craiova nel 1977, ha arbitrato, di cui 273 nel massimo campionato rumeno. In carriera è stato protagonista anche di 9 partite tra Champions ed Europa League, oltre a sette sfide delle Nazionali. In questa stagione aveva diretto Siroki Brijeg-Kairat Almaty (primo turno di Europa League), Atlético-Galatasaray di Youth League, oltre a essere stato quarto uomo in Shakhtar-Real Madrid.Oltrein carriera e un percorso pieno di ostacoli. Che, nel day-after dell'episodio che gli cambierà la vita, riemergono in maniera cinica e spietata sulla stampa rumena.. E poi le, a partire da quel Brasov-Gaz Metan del 2013, con sei espulsioni e una reazione particolare verso Sergiu Muth. Il calciatore, che protestava per una decisione, venne calmato dallo stesso Coltescu, che lo prese per il collo. Altro esempio è Astra-Steaua Bucarest del 2015, con una mancata espulsione e tre gol annullati agli ospiti (ko per 3-0), in una gara che fece parecchio discutere.