L'esclusione di Nikola Kalinic da parte del ct della Croazia ha scosso l'ambiente ma non i giocatori, che stanno con Dalic e supportano la sua decisione. Lo conferma anche Milan Badelj, suo ex compagno alla Fiorentina: "Quello che è successo non ci ha influenzati. La squadra viene prima di tutti, bisogna mettere l'ego da parte quando parli della tua nazionale. Tra club e nazionale è diverso: ci vuole rispetto nel club, ma in nazionale ce ne vuole ancora di più prché è una situazione specifica e ci vediamo meno spesso. L'importante è mantenere unità e buon clima nello spogliatoio".