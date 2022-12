Il giorno del giudizio. All'Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan va in scena lo spareggio più teso della fase a girone dei Mondiali:ne resterà soltanto una tra ladi Antee ildi Roberto, che si sfidano per la qualificazione nelnella terza e ultima sfida. Nell'altro match infatti al Marocco basterà pareggiare contro il Canada già eliminato per qualificarsi agli ottavi, da prima o seconda, il che rende un vero e proprio dentro o fuori la sfida tra le due big europee, serie candidate alla vittoria finale. Ai Vatreni basta un punto, mentre i Diavoli Rossi, a quota 3, devono assolutamente vincere: la Golden Generation belga ha dunque un'ultima chance. Dalic insiste sul 4-3-3 e si affida allo stesso undici visto col Canada, con Livaja e Kramaric davanti. Nel Belgio Eden Hazard e Lukaku in panchina, gioca Mertens dal 1'.La sconfitta per 2-0 contro il Marocco alla seconda giornata ha posto fine a una striscia di imbattibilità di 13 partite del Belgio nella fase a gironi ai Mondiali (otto vittorie e cinque pareggi). L'ultima volta che ha perso due incontri di fila nella fase a gironi è stata tra il 1982 e il 1986, quando furono tre. La Croazia invece è rimasta imbattuta in quattro delle ultime cinque partite ai Mondiali in cui ha subito il primo goldel match (due vittorie e due pari) dall'edizione 2018. Prima di questa serie, la Croazia aveva vinto solo una delle sei precedenti partite nella competizione in cui aveva subito la prima rete dell’incontro (una vittoria e cinque pareggi): 2-1 contro l'Italia nel 2002.Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic.Courtois, Alderweireld, Dendoncker, Vertonghen; Meunier, Witsel, Castagne, De Bruyne, Carrasco; Mertens, Trossard