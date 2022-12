Dopo il pareggio per 0-0 contro il Belgio nell'ultima gara della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022, la Croazia si qualifica per gli ottavi di finale. "Merito" di Romelu Lukaku, reo di aver fallito quattro occasioni da gol solari nel secondo tempo. E l'ex nazionale croato Ivan Rakitic, in una storia su Instagram, lo ha "sfottuto" così: "Andiamo Lukaku! Lo onoreremo per un mese a Spalato! Andiamo". Guarda il video