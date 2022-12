Si entra nella fase finale del Mondiale. In programma i primi due quarti di finale. Si parte con Croazia-Brasile (calcio d'inizio alle ore 16 italiane in diretta su Rai1 e RaiPlay) Si gioca all’Education City Stadium di Al Rayyan. Chi passa il turno affronterà in semifinale la vincente della sfida tra Argentina e Olanda.



Il Brasile arriva all'appuntamento con grande entusiasmo dopo la netta vittoria contro la Corea del Sud mentre i vice campioni del Mondo hanno superato il Giappone solo ai calci di rigore.



LE PROBABILI FORMAZIONI



CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Kramaric, Petkovic, Perisic.



BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Paqueta; Raphinha, Neymar, Vinicius Jr.; Richarlison.