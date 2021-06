Marcelo Brozovic, centrocampista della Croazia e dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa prima del match contro la Spagna: "Sappiamo tutti quanto Perišić sia importante per questa squadra, ma ci sono tanti giocatori che possono sostituirlo. La Spagna gioca mantenendo il possesso palla, ma questo non vuol dire nulla: dobbiamo giocare al massimo per poter vincere",.