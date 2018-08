Zlatko Dalic resterà al timone della Croazia. La Federazione fa sapere in una nota che, dopo un incontro fra il presidente Davor Suker e il tecnico, è emersa la volontà comune di andare avanti. "E' stato bello ricordare con Zlatko tutti i bei momenti del Mondiale e il secondo posto finale dimostra che tutti hanno fatto un grande lavoro - le parole di Suker -. Sono felice che abbiamo parlato apertamente di cosa si può migliorare in futuro e della possibilità di raggiungere insieme nuove vittorie".



Dalic, dal canto suo, conferma che "era importante per me parlare apertamente col presidente di una serie di problemi e ringrazio Davor per aver capito quel che secondo me non era corretto. Penso che abbiamo risolto tutti questi problemi e non vedo l'ora di affrontare le nuove sfide che abbiamo davanti".

In occasione del prossimo Consiglio federale, verrà messa nero su bianco la conferma di Dalic.