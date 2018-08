La Croazia si rinnova. Il ct dei vicecampioni del mondo, Zlatko Dalic ha annunciato la lista dei convocati per l'amichevole contro il Portogallo del 6 settembre e per l'esordio in Nations League contro la Spagna: soltanto 15 dei 24 'eroi' di Russia sono presenti nell'elenco considerati gli addii di Danijel Subasic, Vedran Corluka e Mario Mandzukic, ma anche gli infortuni di Ante Rebic e Andrej Kramaric. Sono ben otto gli 'italiani' presenti: il difensore Vrsaljko (Inter); i centrocampisti Badelj (Lazio), Brozovic (Inter), Rog (Napoli), Pasalic (Atalanta) e Bradaric (Cagliari); gli attaccanti Perisic (Inter) e Pjaca (Fiorentina).