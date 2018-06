Zlatko Dalic, ct della Croazia, nel corso della conferenza stampa andata in scena pochi minuti fa in Russia ha spiegato la decisione di rimandare a casa Nikola Kalinic dal ritiro mondiale: "Durante la partita con la Nigeria, Kalinic si stava riscaldando per entrare nel secondo tempo. Mi ha detto che non era pronto a causa di un problema alla schiena. La stessa cosa è successa ad Anfield nell'amichevole contro il Brasile, mi disse che non si sentiva pronto ad entrare. Ho accettato in silenzio e preso questa decisione, perché mi servono giocatori sani che possano aiutare la squadra e i compagni".