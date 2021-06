Dopo la brutta sconfitta contro l’Inghilterra nel match di oggi pomeriggio, il CT della Croazia Zlatko Dalic ha parlato ai microfoni di HRT. Queste le sue parole.



"Faccio i miei complimenti all'Inghilterra per la vittoria, ma anche ai nostri giocatori. È stata una gara complessa, faceva caldo. Ci aspettavamo questa gara, abbiamo dovuto respingere la pressione soprattutto nei primi 20 minuti di gioco. Per sette giorni abbiamo parlato dell'importanza di non farci trovare fuori posizione: hanno sfruttato l'errore e hanno trovato il gol. In attacco non abbiamo mostrato molta qualità, ma stavamo giocando contro l'Inghilterra, una squadra formidabile. Siamo stati alla pari con loro per la maggior parte del tempo. Questo è incoraggiante per me, andrà meglio nelle prossime partite".