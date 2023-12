Il ct della Croazia Zlatko Dalic ha commentato alla Rai il sorteggio dei gironi di Euro 2024:



"Giochiamo contro l'Italia e in un gruppo difficile. C'è la Spagna che ha vinto la Nations League... Il nostro obiettivo è quello di qualificarci, ma sarà un lavoro molto difficile. Forse l'ultima partita sarà quella decisiva. L'Italia sta giocando benissimo adesso, sono i campioni in carica e vogliono ripetersi. Mancano ancora sei mesi per essere pronti, la cosa più importante è che la squadra sia in forma, soprattutto giocatori come Modric, Perisic, Brozovic. Vogliamo superare il girone, non è facile ma come sempre sono ottimista".