Zlatko Dalic, ct della Croazia, ha parlato dopo la vittoria ai rigori contro il Brasile: "Avevamo bisogno di questo. Complimenti ai ragazzi, in realtà non sono normali. La partita è stata grandiosa, dal primo all'ultimo minuto. Questa è la Croazia, abbiamo eliminato il più grande favorito di questo torneo. Abbiamo giocato al meglio quando contava di più e ancora una volta abbiamo confermato che nessuno dovrebbe mai sottovalutarci. Come sempre, abbiamo mostrato orgoglio, fede e coraggio. Andiamo avanti. Abbiamo dato ancora una volta il massimo, questa è una vittoria comune per tutti noi. Lascia che ogni croato si diverta. Possiamo fare molto. Affrontiamo la seconda semifinale consecutiva ai campionati del mondo. Sono davvero un uomo felice".