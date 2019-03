Marko Pjaca è stato convocato dal CT della Nazionale croata Zlatko Dalic per i prossimi appuntamenti contro Azerbaigian e Ungheria, il 21 e il 24 marzo. Due sfide che sono valide per la qualificazione ai prossimi Europei del 2020. Non ci sarebbe niente di strano, se non che l’attuale numero 10 viola è praticamente ai margini della Fiorentina e anche a Bergamo ha fatto una fugace apparizione durata poco più di cinque minuti, senza ovviamente lasciare traccia. A essere sinceri - scrive La Nazione - non è riuscito a farlo in altre occasioni, sarebbe stata un’impresa farlo nello scorcio di una gara che ormai aveva ben poco da raccontare. Resta quindi incomprensibile come l’anonimo Pjaca goda comunque della stima del ct croato e nel suo club sia invece impiegato solo nei finali di partita.